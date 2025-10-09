Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (09-10-2025)

El mundo celebra el principio de acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para acabar la guerra de Gaza

Israel y Hamás han acordado la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Acuerdo para la paz en Gaza

El mundo celebra el principio de acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para acabar la guerra de Gaza. Un acuerdo que anunciaba Donald Trump en su red social que califica de día histórico para el mundo árabe e Israel. El momento en el que Trump era informado del pacto ha sido grabado por las cámaras.

Los detalles del acuerdo de paz

Israel y Hamás habían acordado la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza. Se espera que este viernes se firme el acuerdo y el lunes se libere a los rehenes.

