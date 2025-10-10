Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (10/10/2025)

Diez horas sin bombas: miles de gazatíes vuelven a casa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el juez

Entre la esperanza y la pena, miles de gazatíes han emprendido el retorno a casa tras entrar en vigor el alto el fuego. Muchos son incapaces de localizar sus calles arrasadas por los bombardeos. Mientras tanto, el Ejército de Israel ha comenzado el repliegue de sus tropas, que debe dar paso al intercambio de rehenes y presos. Aún así, seguirá controlando la mitad de la Franja. Un portavoz militar ha advertido de que quien se acerque a los soldados pondrá en peligro su vida. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que Hamás será desarmado por las buenas o por las malas.

El fiscal general del Estado niega estar detrás del filtrado del correo electrónico en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos fiscales. Son las imágenes de Álvaro García Ortiz ante el juez, a las que ha tenido acceso Informativos Telecinco. También vemos las declaraciones en las que Alberto González Amador explicaba cómo intentó evitar que su caso no trascendiera para no perjudicar a la presidenta madrileña.