Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (10-10-2025)

Los palestinos regresan a Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamás

María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel a la Paz 2025

Miles de palestinos hacen a pie el camino de retorno a Ciudad de Gaza. Llevan así horas, desde que el Ejército israelí desbloqueara la única vía desde el sur de la Franja al entrar en vigor el alto el fuego entre Hamás e Israel. Una riada humana que se ha encontrado una ciudad arrasada, casi inhabitable, con edificios enteros reducidos a escombros y sin acceso a víveres. La ONU prepara un plan para llevar ayuda humanitaria para los primeros 60 días.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, ha sido elegida ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según ha anunciado este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo. De esta forma, María Corina Machado se convierte en la galardonada del Nobel de la Paz 2025 en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.