Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (13-10-2025)

La DANA Alice deja fuertes precipitaciones en Tarragona, Valencia y Alicante

Otro desfile por el 12 de octubre marcado por la crispación política

Ha sido una noche de caos en el sur de Tarragona con calles como torrentes y coches arrastrados por el agua. Unas inundaciones históricas que han afectado a trenes y carreteras. Más de un millar de personas han pasado la noche en pabellones y los bomberos han llevado a cabo decenas de rescates. Y todo por el paso de la DANA Alice que también ha obligado a elevar el nivel de alerta en la Comunidad Valenciana donde las clases han sido suspendidas. El peligro vuelve a situarse ahora en Ibiza y Formentera porque estarán de nuevo bajo aviso naranja por tormentas que ya han dejado numerosos daños.

Un año más, Madrid ha acogido el tradicional desfile militar del día de la Hispanidad con la familia Real al completo. Felipe VI pasó revista a los más de 4.000 miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado. Un acto con motivo de la Fiesta Nacional que estuvo marcado por la crispación política. El líder de Vox daba plantón al rey y Pedro Sánchez abandonaba apresuradamente la recepción en el Palacio Real, sin dar oportunidad a que la prensa le preguntara por las numerosas polémicas que salpican a su entorno más cercano y a su Gobierno.