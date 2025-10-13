Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (13-10-2025)

Hamás libera a una veintena de rehenes israelís retenidos en Gaza

Trump preside este lunes en Egipto la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Dos años después, los últimos 20 rehenes israelíes que aún permanecían en manos de Hamás ha sido liberados. Sus familias no podían contener la emoción al verles libres a través de la televisión. Con algunos han llegado a hablar por teléfono nada más concluir un cautiverio de 738 días. Un convoy de Cruz Roja les ha devuelto a Israel, entre grandes muestras de júbilo.

Donald Trump asegura que “la guerra ha terminado” en la Franja de Gaza. El presidente estadounidense, que reivindica el plan de Estados Unidos que ha llevado al acuerdo entre Israel y Hamás, asevera que “el alto al fuego se mantendrá”.