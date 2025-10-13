Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (14-10-2025)

PSOE y Sumar llegan a un acuerdo para blindar el derecho al aborto en la Constitución

El Supremo rechaza que José Luis Ábalos tenga un abogado de oficio

Compartir







PSOE y Sumar llegan a un acuerdo para blindar el derecho al aborto en la Constitución

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes iniciar los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución, un proceso sobre el que PSOE y Sumar han encauzado posturas alcanzando un acuerdo sobre el texto, pero que, en la práctica, el propio Gobierno sabe que tiene muy difícil materializar sin el apoyo del PP, que ni se plantea la cuestión entre críticas y reproches al Ejecutivo.

El Supremo rechaza que José Luis Ábalos tenga un abogado de oficio

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, había solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le designara un abogado de oficio para que le asista en su declaración como imputado en el 'caso Koldo', prevista para este miércoles. El juez instructor del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, ha sido tajante: el exministro tendrá que acudir con el letrado José Aníbal Álvarez al que renunció alegando "diferencias irreconducibles" o asumir su propia defensa.