Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (14/10/2025)

Trump amenaza con castigar a España por no gastar el 5% del PIB en la OTAN

El Supremo rechaza que José Luis Ábalos tenga un abogado de oficio

Compartir







Trump amenaza con castigar a España por no gastar el 5% del PIB en la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 por ciento de su PIB en defensa y aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la Alianza.

El Supremo rechaza que José Luis Ábalos tenga un abogado de oficio

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, había solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le designara un abogado de oficio para que le asista en su declaración como imputado en el 'caso Koldo', prevista para este miércoles. El juez instructor del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, ha sido tajante: el exministro tendrá que acudir con el letrado José Aníbal Álvarez al que renunció alegando "diferencias irreconducibles" o asumir su propia defensa.