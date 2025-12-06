'¡De viernes!' | Programa completo, en vídeo (05/12/25)

Disfruta del programa de '¡De viernes!' del 05 de diciembre, online y completo

Jorge Javier Vázquez visita '¡De viernes!' para revelar por primera vez todos los detalles sobre el comentado cambio de imagen al que se ha sometido. El presentador revela qué operación se realizó y se sincera sobre sus inseguridades. Además, Jota Peleteiro regresa al programa en qué punto se encuentra su batalla judicial con Jessica Bueno tras su reencuentro en los juzgados y responder a las últimas declaraciones de Kiko Rivera.

Por último, la modelo y personaje televisivo, María Jesús Ruiz habla en plató sobre su feliz reconciliación con su madre, Juani Garzón, tras seis años sin dirigirse la palabra debido a que esta no aceptaba su relación sentimental con su marido, Curro. ¡Dale al play y no te lo pierdas el programa completo!