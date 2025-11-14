Logo de telecincotelecinco
Televisión
Logo de Estilista de guardia

La isla de las tentaciones

Sandra Barneda
Sandra BarnedaSandra Barneda
Compartir

Hoy os traigo más detalles de los estilismos de Sandra Barneda en el reality. Comienzo con la primera hoguera. Para ella, elegimos un vestido largo con drapeado en la cadera, escote halter y larga cola, que fue diseñado y confeccionado a medida por Mariano Moreno, los dos anillos de calavera y cabeza animal, y los pendientes de espiral dorados son de @fernandorodriguezdesign_, el brazalete de Zara y las sandalias de cuña de Michael Kors.

Sandra Barneda
Sandra Barneda5
Sandra Barneda
Sandra Barneda5
Sandra Barneda
Sandra Barneda5

El chaleco largo con print étnico es de Volantis , lo combinamos con un short de talle alto de Zara, bikini de Calvin Klein, sandalias negras de Wonders , anillo rígido dorado de Moncollier, pendientes de aro de Belao y cadena con medalla de Casa Juanas.

Sandra Barneda
Sandra Barneda5
Sandra Barneda
Sandra Barneda5
Sandra Barneda
Sandra Barneda5
Sandra Barneda
Sandra Barneda5

El top de zigzag es de Andam , el short negro de Zara, los pendientes de raspa de pez de Lola Casademunt, los anillos de Belao y las sandalias de Wonders.

Sandra Barneda
Sandra Barneda5
Sandra Barneda
Sandra Barneda5

El vestido rosa de la primera hoguera entre solteros y solteras, fue confeccionado por Pedro Salgado, todos los complementos era de Swarovski y las sandalias metalizadas de Ganzitos.

Sandra Barneda
Sandra Barneda5
Sandra Barneda
Sandra Barneda5
Temas