La isla de las tentaciones

Compartir







14 NOV 2025 - 11:45h.

Hoy os traigo más detalles de los estilismos de Sandra Barneda en el reality. Comienzo con la primera hoguera. Para ella, elegimos un vestido largo con drapeado en la cadera, escote halter y larga cola, que fue diseñado y confeccionado a medida por Mariano Moreno, los dos anillos de calavera y cabeza animal, y los pendientes de espiral dorados son de @fernandorodriguezdesign_, el brazalete de Zara y las sandalias de cuña de Michael Kors.

El chaleco largo con print étnico es de Volantis , lo combinamos con un short de talle alto de Zara, bikini de Calvin Klein, sandalias negras de Wonders , anillo rígido dorado de Moncollier, pendientes de aro de Belao y cadena con medalla de Casa Juanas.

El top de zigzag es de Andam , el short negro de Zara, los pendientes de raspa de pez de Lola Casademunt, los anillos de Belao y las sandalias de Wonders.

El vestido rosa de la primera hoguera entre solteros y solteras, fue confeccionado por Pedro Salgado, todos los complementos era de Swarovski y las sandalias metalizadas de Ganzitos.