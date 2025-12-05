Logo de telecincotelecinco
Estilista de guardia

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9'

Los estilismos de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 8'. telecinco
Os traigo nuevos detalles de los estilismos de Sandra Barneda en esta edición. Comienzo con el vestido que llevó en la hoguera de las consecuencias. En negro y rojo con inspiración oriental, fue confeccionado por @eugenioloarce , completamos outfit con brazaletes y anillo de Moncollier, y pendientes de Lola Casademunt.

El mono beige es de Bocetto , los collares, pendientes y anillo de Belao y las sandalias de Toni Pons.

El vestido azul con canesú metalizado fue confeccionado por Pedro Salgado. Como complementos elegimos brazaletes plata y anillo plata de Moncollier, pendientes y otro anillo de Vidda.

La camisa y el anillo de flor son de Lola Casademunt, y el collar flúor de Emolo.

Y aquí todos los detalles de los complementos

