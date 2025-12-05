Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







05 DIC 2025 - 12:11h.

Os traigo nuevos detalles de los estilismos de Sandra Barneda en esta edición. Comienzo con el vestido que llevó en la hoguera de las consecuencias. En negro y rojo con inspiración oriental, fue confeccionado por @eugenioloarce , completamos outfit con brazaletes y anillo de Moncollier, y pendientes de Lola Casademunt.

El mono beige es de Bocetto , los collares, pendientes y anillo de Belao y las sandalias de Toni Pons.

El vestido azul con canesú metalizado fue confeccionado por Pedro Salgado. Como complementos elegimos brazaletes plata y anillo plata de Moncollier, pendientes y otro anillo de Vidda.

La camisa y el anillo de flor son de Lola Casademunt, y el collar flúor de Emolo.

Y aquí todos los detalles de los complementos