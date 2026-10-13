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13 OCT 2026 - 12:16h.

Los GenZ Awards 2026 vuelven por todo lo alto el próximo 21 de octubre al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Xuso Jones y Laura Escanes presentarán la gala junto a ZETA, un enigmático personaje que se presenta como una de las grandes novedades de esta cuarta edición.

Los ‘GenZ Awards’ es una de las galas más esperadas del año. Los premios se repartirán en 17 categorías diferentes, reconociendo el talento, el ingenio, el humor, la creatividad, la cultura, la moda, la vida saludable y muchas cosas más de los creadores de contenido de este país.

Para la grabación de la promoción, escogimos para Laura una blusa azul celeste con volantes en el delantero, y vaqueros Barrel con pernera curva y caída relajada, ambas prendas de Salsa Jeans.

¿Dónde ver la gala? La alfombra roja empezará a partir de las 18:00 horas en la plataforma Mediaset Infinity, y desde las 19:30 horas y la Gala de premios a las 20:45 horas en Divinity.

Si quieres ver el video promocional clickea aquí