La Juve, dispuesta a negociar

El club italiano no se cierra en banda y está dispuesto a escuchar las ofertas que vengan por Cristiano. Atraviesan un momento de bajón económico y deshacerse de la alta ficha del portugués sería un gran alivio para las arcas.

A esto hay que sumarle que Allegri ha tomado el mando en el club y ya ha dicho que no cuenta con el luso. Todo esto esto el ha llevado a la Juve a tomar la determinación que se sentarán a negociar por él. Cristiano ya no está a gusto y busca nuevos retos y lleva varios meses buscando la salida.

El PSG se quiere preparar ante una posible marcha de Mbappé y quieren cubrirlo con la figura del portugués que junto al renovado Neymar serían las dos estrellas del equipo. Además el brasileño aseguró que le encantaría jugar con él. “Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”.