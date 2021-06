El gráfico no miente: el gol es de bestia. Cristiano Ronaldo despejó el córner, olió sangre y empezó a correr. Bernardo Silva, al que le había caído el balón, lanzó el contraataque y, con CR7 esprintando como un toro desbocado, decidió servir el cuero a Diogo Jota. El futbolista del Liverpool se quedó solo ante Neuer, pero la espectacular carrera de Cristiano Ronaldo había servido para que el 7 estuviese absolutamente solo. Pase de la muerte y chicharrazo.

Datos demoledores de CR7

El partidazo del delantero de la Juventus es evidente, pero hay algo que no miente: los datos. 89% de pases acertados, un disparo entre los tres palos que supuso un gol (100% de efectividad), cuatro faltas provocadas... Una locura al alcance solo de unos pocos. Con todo, la selección lusa está obligada a no perder ante Francia en la última jornada si no quiere verse fuera de los octavos.