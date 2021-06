El árbitro no acudió al VAR para pitar un penalti bastante dudoso porque parece que el jugador ruso se deja caer, Dzyuba no perdonaría y anotaría desde los once metro para poner el 2-1 en el marcador. Dinamarca se había adelantado antes gracias a un gran disparo desde fuera del área y un fallo defensivo del conjunto entrenado por Cherchesov.