El DJ Martin Garrix compone la canción para la Eurocopa con la colaboración de U2

Ya hay canción oficial para la Eurocopa 2020 “We are the people” ha sido compuesta por el conocido DJ Martin Garrix , en la que participan el vocalista y el guitarrista de la banda U2, Bono y The Edge . El torneo comienza el 11 de junio en Roma y se podrá seguir al completo por Mediaset .

El famosísimo DJ y productor nacido en Holanda, Martin Garrix, conocido por sus éxitos como “In The Name Of Love” y “Ocean” se encargará de la música del evento. Además de la canción oficial, será el responsable de la melodía de la retrasmisión y de la salida de los equipos al campo. Sobre la canción “We are the People” ha manifestado que: "Crear la música para uno de los mayores eventos deportivos del mundo junto a Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble", dijo Garrix. "¡Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho juntos y emocionado por compartirlo finalmente con el mundo!".