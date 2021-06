Previa Croacia - República Checa: Luka Modric quiere comandar su primera victoria en el Grupo D

El Grupo D comienza su segunda jornada en la Eurocopa 2020 con este partido que enfrenta a las selecciones de Croacia y República Checa , este próximo viernes 18 de junio a las 18:00 en Glasgow . La selección de Luka Modric no ofreció un buen papel ante Inglaterra y quiere resarcirse ante la República Checa, que ganó con solvencia ante Escocia en la primera jornada.

Croacia se encomienda a Luka Modric para sumar sus primeros puntos

Croacia busca sus primeros puntos del torneo tras la derrota por 1-0 sufrida ante Inglaterra en Wembley en el primer partido. Las buenas sensaciones de Inglaterra, una de las favoritas, no se vieron correspondidas por Croacia, de la que también se esperaba mucho. Pero no fue un buen partido de los croatas, que nos ha tenido acostumbrados aun fútbol mucho más agresivo y efectivo en las últimas grandes citas. La selección liderada por el madridista Luca Modric quiere cambiar la tendencia y sumar tres puntos en este segundo encuentro.



Posible once titular: