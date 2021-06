Previa Macedonia del Norte - Países Bajos: los neerlandeses ya tienen el primer puesto del Grupo C

Macedonia del Norte viaja a Ámsterdam para enfrentarse a Países Bajos por primera vez en más de doce años, en el último partido del Grupo C de esta Eurocopa 2020. El partido, que supondrá la despedida de Macedonia del Norte del torneo salvo un milagro casi inverosímil, se juega este lunes 21 de junio a las 18:00 horas en el Ámsterdam Arena. Las victorias contra Ucrania y Austria hacen que Holanda se haya asegurado ya el primer puesto del grupo y las derrotas ante estas mismas selecciones sufridas por Macedonia del Norte ya no la permiten terminar entre los dos primeros del grupo (y la posibilidad de clasificarse como tercera es casi imposible).

Macedonia del Norte quiere decir adiós con una buena actuación

Con cero puntos, Macedonia del Norte es cuarta en el Grupo C y, sólo en caso de ganar a Países Bajos en este tercer partido, podría llegar a alcanzar la tercera plaza del grupo (y no es seguro). Pero clasificarse con como tercera con solo tres puntos va a estar muy difícil, por no decir casi imposible. Así que, lo más probable es que los macedonios digan adiós a su primera participación en una fase final de la Eurocopa. Por eso, quieren dejar un buen sabor de boca, al menos en su último partido. Lo malo es que este encuentro es contra Países Bajos, que ha demostrado estar en una extraordinaria forma, aunque estos, con el primer puesto del grupo asegurado, puede que se relajen y reserven jugadores titulares.