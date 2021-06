Dumfries y Depay clasifican a Países Bajos a octavos de final (2-0)

A la chita callando, Países Bajos va sumando. La selección tulipán no está en las quinielas para levantar la Euro 2020, esas en las que los grandes favoritos se pavonean en busca de la gloria. Sin alzar mucho la voz, los de Frank de Boer ya están matemáticamente en octavos tras su clara victoria ante Austria (2-0) y, aunque no sean los que más miedo meten, nadie quiere vérselas con ellos. Los goles los pusieron Memphis Depay desde los once metros y Dumfries en una contra, eso sí, hicieron que Austria se la tenga que jugar a cara o cruz en la última jornada frente a Ucrania.