Dinamarca se da un festival en Copenhague para clasificarse a octavos de final (1-4)

Dinamarca había perdido los dos partidos que había disputado. Contra Finlandia 0-1, ese fue el encuentro en el que Christian Eriksen sufrió el paro cardíaco que ha sido la noticia de la Eurocopa. Aun con esos resultados, al principio del partido tenía opciones de clasificarse como segunda de grupo si ganaba a Rusia por al menos dos goles y Finlandia perdía contra Bélgica. Rusia se clasificaba a octavos si vencía y también si empataba y Finlandia no conseguía la victoria ante Bélgica.

Duelo entre jugadores de La Liga

Golovin avisa al contragolpe

A pesar de que el balón era de Dinamarca, le costaba llegar a la portería de Safonov con verdadero peligro. El bloque de los chicos de Cherchesov estaba muy unido atrás y no daban oportunidades en el área a los delanteros daneses. Observando que no conseguían llegar cerca del arco de Safonov, empezaron a disparar desde lejos para acabar jugadas. En una de esas, Højbjerg estuvo a punto de adelantarse en el marcador pero su disparo no consiguió encontrar puerta pero levantó a todo el público en las gradas.