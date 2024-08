La gran pillada a Onur y Melisa juntos que puede hacer temblar su matrimonio con Sebnem

Lo que no sabe Sebnem es que en este viaje a Nueva York, Onur iba a reencontrarse de nuevo con Melisa , su amor del pasado y que tiene claro que quiere volver a conquistarle y, pese a que él pensaba que todo era casualidad esto no era así.

Pero Melisa tenía muchas ganas de volver a verle y no dudaba en viajar a Estambul, donde se reunía con la madre de Onur, la que estaba al tanto de todo esto y con la que reconocía que haberse encontrado en Nueva York y que ambos tuvieran que trabajar juntos no era fruto de la casualidad y que estaba todo planeado.

"Esperaba que no volvieramos a hablar de eso, no nos hará ningún bien a ninguno. Yo lo he intentado, no quería decirte todo esto pero voy a decir la verdad. Teníamos una relación bonita de jóvenes, ahora estoy casado y tengo hijos. Esto ha sido una cosa puntual, no quiero hacerte daño al decirte que fue un error, pero será mejor olvidarlo", le dejaba claro Onur.