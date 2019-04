Albert Álvarez vivió una inesperada y 'agobiante' muestra de amor en 'MyH' antes de 'SV'

Albert Álvarez dejó la pértiga y su trabajo como quiromasajista para convertirse en pretendiente de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ un 26 de mayo de 2017. En su primer día hizo gala de su fuerte personalidad y no dudó ni un momento en cambiarse del bando de Melani al de Marta Granero.

Entre ellos no se veía mucha química, pero eso no fue inconveniente para que ambos decidieran abandonar el programa juntos quince días después de conocerse. El motivo no fue el amor que sentían el uno por el otro, sino que ambos se vieron forzados a irse de ‘MYHYV’ después de una visita inesperada.