La boda exprés de Nines y Leo en 'LQSA' que acabó en 'No quiero': "Estoy enamorado de tu prima"

Nines y Leo cenaron, hablaron y tuvieron tiempo para conocerse un poco más. Ella no tardó en enamorarse, aunque no lo hizo de los encantos de su cita, sino que lo que le atrajo de él fueron sus dos coches, su casa en Mallorca y su barquito pesquero. La prima de Raquel ya se veía viviendo la buena vida y por eso no tardó mucho tiempo en pedirle matrimonio.