Rosa Benito quiso recuperar la normalidad lo antes posible tras la muerte de Rocío Jurado y se reincorporó a su trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’ tan solo once días después del fallecimiento de la artista.

El regreso de Rosa Benito tras la muerte de Rocío Jurado

Era 12 de junio de 2006 cuando Rosa Benito decidió reincorporarse a su puesto de trabajo como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’. Apenas habían pasado once días de la muerte de Rocío Jurado, pero ella necesitaba recuperar la normalidad tras el duro golpe.

“Ha sido muy fuerte todo. Yo necesitaba volver con vosotros porque aquí me rio, lloro… Desde enero ha sido una lucha diaria”, declaraba Rosa Benito, que había estado junto a su cuñada día y noche durante su ingreso en el hospital de Houston.

La ahora colaboradora de ‘Ya es mediodía’ confesó que estaban todos muy mal y que lo peor era “el día a día”: “El ver que ya no la puedes tocar, que no la puedes besar… Amador, por ejemplo, no puede ver una imagen ni leer un periódico porque está derrumbado por completo”, declaró.