La primera vez que Nagore Robles estuvo a punto de ir a 'Supervivientes': "Engordé 8 kg por si iba"

Nagore Robles estaría a un paso de firmar el contrato para participar en ‘Supervivientes 2024’ y así lo hizo saber el domingo en ‘Conexión Honduras’: “Si me pagan lo mismo que a Carmen Borrego, voy”, dijo.

Por fin, la colaboradora cumpliría su sueño de viajar a Honduras, algo que lleva persiguiendo muchos años. Hay que recordar que la primera vez que se postuló fue en 2015 y que se llevó un buen chasco cuando al final no fue seleccionada. Lo recordamos.

Sin embargo, el destino no quiso que se convirtiera en participante aquel año y se quedó a un paso de montar en el avión. Fue una mañana, en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ , cuando hizo público que se había quedado con las ganas.

Nacho Montes quiso mandar todo su ánimo a Lola Ortiz y a Noel Bayarri, que habían sido confirmados, y Nagore Robles se mostró un tanto descontenta: “No va a aguantar ninguno, no me gustan”, afirmó, con su particular sentido del humor.