Si nos ponemos a hacer memoria, cabe destacar que el bombero no es el primer concursante al que le echa el ojo y que, hace algunos años, tonteó en televisión con un mítico del reality show más extremo de Telecinco. ¡Le ponemos cara!

Fue un comentario de Nagore Robles el que desató el tonteo entre la de la papela del camión e Iván González: “Hay alguno que no te quita ojo” , aseguró la colaboradora, haciendo saltar enseguida a Maite Galdeano.

“Antes, el chico este, Iván, no me quitaba el ojo de encima, eh”, dijo, haciendo alusión al que fuera concursante de ‘Supervivientes 2017’. “Yo sé que le gusto a todas, pero no tienes nada que hacer conmigo”, respondió él, muy tajante.