Sabrina Mahí y Ángel Tous, concursantes de la segunda edición de ‘Gran Hermano’, se dieron el ‘Sí, quiero’ en una espectacular boda en el mes de abril de 2003 y fueron muchos concursantes del reality show los que no se perdieron el evento.

Sin embargo, pese a que entre los invitados se encontraban rostros tan conocidos como Kaiet, Karola o Mercedes Milá, hubo una ausencia que generó muchísima expectación, la de Marta López, quien había convivido en la casa de Guadalix de la Sierra junto a la pareja.

Pero ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué la colaboradora de Telecinco no fue invitada al enlace? Ella misma contó los motivos en el programa ‘Salsa Rosa’ de Santi Acosta y dio grandes titulares. Lo recordamos.

Marta López no fue a la boda de Ángel y Sabrina de ‘GH 2’

A principios del año 2003, Marta López estaba saliendo con Alejandro Tous, protagonista de la serie ‘Yo soy Bea’ y hermano de Ángel de ‘Gran Hermano 2’, lo que hacía aún más raro que la cuñadísima no fuera invitada a la que era la boda del año.

Sabrina Mahí y Ángel Tous se iban a casar, pero en la lista de invitados no estaba escrito el nombre de Marta López, algo que se le preguntó a ella misma cuando acudió a conceder una entrevista al programa de Santi Acosta.

“No estoy invitada a la boda, será que no soy bienvenida. La verdad que no he tenido problemas personales con ellos, pero es cierto que con Sabrina no tengo ninguna relación”, explicó la primera expulsada de su edición.

“Uso la razón y es lógico. Cuando ellos salieron de la casa, tuvimos muy buena relación, pero, después, se fue enfriando hasta el punto de que con ella no tengo relación (..) No he hablado mal de ellos ni ellos de mí”, aseguró.

Marta López apuntaba a que el principal motivo por el que no había acudido a la boda de Ángel Tous y Sabrina Mahí era el desgaste de la relación que se había producido con ellos: “Nunca ha habido una discusión”, aclaró.