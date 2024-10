El test de inteligencia de Dulce Delapiedra: qué puntuación sacó la exniñera de Isa Pantoja

La niñera de la hija de Isabel Pantoja se abrió en canal y dejó a todos asombrados con su testimonio. Sin embargo, hay que recordar que no es la primera vez que se sienta en un plató y que han sido muchas veces las que se ha sincerado ante las cámaras.

Hay que decir que la hemos visto hablar sobre los entresijos de la casa de la tonadillera más famosa de España, participar en ‘Supervivientes’ y hasta someterse a un test de inteligencia en el que demostró que no le faltaban recursos. ¡Lo recordamos!

Antes de hacer el examen, la que fue niñera de Cantora confesó que había dejado los estudios a los trece años para ponerse a trabajar y que, por ello, no tenía muy claro que fuera a obtener una buena puntuación.

Pese a que Dulce Delapiedra había superado la media nacional y obtenido una puntuación superior a la de muchos colaboradores de Telecinco, ella no terminaba de sentirse del todo bien: “Estoy triste por todo en general” , dijo.

“Estoy triste y a la vez, bien. Porque he removido muchas cosas y eso me hace sentir fatal. Tengo mucho dolor dentro, pero he estado muy a gusto con ella”, aseguró la que ahora sigue defendiendo a ‘su niña’ por todos los platós.