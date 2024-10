La suya es una bonita historia de amor que podría empezar a escribirse poco a poco, pero hay que recordar que no es la única de este tipo que surge en el reality show de Telecinco . Hace algunos años, ya hubo otra concursante que se enamoró durante su estancia en otro país. ¡Lo recordamos!

La canaria de ‘GH 12+1’ tuvo un flechazo con Alessandro Livi en la casa de Guadalix de la Sierra, pero la cosa no acabó ahí. Además de vivir un romance de lo más apasionado con el italiano, la guapísima joven tuvo un affaire al otro lado del charco.

Hablamos de Fael (Rafael) , al que le puso el ojo nada más conocerlo. Ella ya tenía carpeta en España, pero no pudo evitar sentir atracción por ese atractivo brasileño que le daba tanto cariño y estaba tan pendiente de todos sus movimientos.

La concursante de ‘Gran Hermano’ ocultó en Brasil que estaba conociendo a Alessandro Livi y no dudó en dejarse llevar con Fael, protagonizando una bonita historia con la que se ilusionó bastante.

Al volver a la casa de Guadalix de la Sierra, la canaria se reencontró con su amor italiano y le ocultó lo que había ocurrido durante su estancia en el país con capital en Río de Janeiro. Prefirió no decirle que se había besado y que había dormido con otro hombre .

Sin embargo, ese secreto no duró mucho y, cuando el que fue participante de ‘La isla de las tentaciones’ se enteró de la verdad, no dudó en romper su relación con Noemí Merino. No quería estar con alguien que lo había engañado y que le había ocultado su affaire brasileño.