Isa Pantoja está ahora de lo más enamorada de Asraf Beno, con el que se dio el ‘Sí, quiero’ hace un año, pero hay que recordar que su vida no siempre ha sido una luna de miel constante y que también tuvo que enfrentarse a rupturas de lo más dolorosas.

Sin duda alguna, su ruptura fue de lo más mediática, pero no la única que trascendió a los medios de comunicación. Muchos no lo recordarán, pero en 2018 se terminó su relación con Omar Montes y la pareja decidió cortar en Telecinco. ¡Así lo vivimos!

Sin embargo, hay que recordar que ese no fue su único pasado televisivo antes de dedicarse a la música. También tuvo una relación de lo más mediática con Isa Pantoja y una ruptura que todavía dio más de qué hablar.

Con él protagonizó un acercamiento bajo las sábanas y fue ese gesto el que hizo estallar al intérprete de ‘La Rubia’, que no dudó en subir a la casa más vigilada de la televisión para cantarle las cuarenta y cortar su relación con ella .

“ No vengo a cortarte el rollo con ‘El Tazas’ , he visto con mis ojos cómo hiciste ‘edredoning’. Todo el día revolcándote”, declaró el artista, haciendo reproches sin parar a la mujer con la que, hasta ese momento, había compartido su vida.

Ambos protagonizaron una tremenda escena de tensión, en la que volaron los zascas y donde se echaron muchas cosas en cara: “ Para estar conmigo, tienes que nacer veinte veces . Ya puedes ser Beyoncé o Isabel Pantoja que conmigo no vas a estar”, dijo él.

Unas palabras de lo más duras a las que ella respondió diciendo: “ Me arrepiento de haber perdido mi tiempo contigo ”. Aquellas frases de los dos dejaron claro que la relación estaba llegando a su fin y que ya no quedaba nada.

Omar Montes confirmó ante Jorge Javier Vázquez que ya no eran novios porque ella le había dado “la vida mártir”: “Ahora, no hay novios que valgan”, apuntó. Esto está finiquitado. Ella me ha ofendido y faltado al respeto con lo que ha hecho”.