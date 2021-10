Chiqui, una auténtica todoterreno: los trabajos que tuvo la concursante de 'GH' antes de ser vedette

Lo de Chiqui es un no parar. No hay terreno profesional que se le resista y vive en una reinvención laboral constante. Se adapta a todos los tiempos y su último reto es convertirse en la nueva Norma Duval o Lina Morgan.

Con motivo del inicio de su nuevo camino profesional, en ‘Unplugged’ queremos recordar todos los trabajos que tuvo antes de convertirse en una estrella del cabaret… ¡Y no son pocos! Ha participado en multitud de reality shows de Telecinco y hasta llegó ser peluquera canina.

La murciana se dio a conocer en ‘Gran Hermano’ en el año 2008, dejó claro en su vídeo de presentación que su 1,29 no era un impedimento para hacer nada y que ella era “pequeña pero muy apañada”.

Después de aquel reality show, fue un no parar. Chiqui empezó a colaborar en varios programas de Telecinco, tuvo su propia sección en ‘Sálvame’ y se ganó a todos los políticos de España en su papel como reportera del cortijo de Jorge Javier Vázquez.

Eso sí, en su demostración de peluquería en directo se llevó alguna que otra crítica. Kiko Matamoros fue el más duro con ella: “¿Tú sabes que a los Pomerania no se les puede cortar el pelo? Me ha dicho un amigo que es veterinario que luego no les crece”.