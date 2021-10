‘Secret Story’ no es la primera experiencia televisiva de Lucía Pariente y tampoco el primer reality show de Telecinco en el que la vemos participar. Antes de convivir con Canales Rivera y de tirarse los trastos a la cabeza con Luca Onestini y Cristina Porta, la madre de Alba Carrillo participó en ‘Supervivientes’ y demostró ser una mujer de lo más guerrera.

“Soy tan obsesiva que prefiero dejar lo mejor de mí en el camino, nunca me rindo (…) Que yo saque mi carácter no depende de nadie, depende de que haya dormido mal, comido mucho o poco (…) A mí me da más miedo convivir que sobrevivir”, dijo en su presentación.