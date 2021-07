Marta López estaba de acuerdo con Encarni en lo relativo al accidente, pero sí que condenó la actitud que la madre de Patricia Ledesma había tenido en los platós de Telecinco tras el altercado: “Lo que me ha molestado es el circo que habéis hecho y las mentiras que habéis contado a costa mía”, dijo la ex gran hermana.

“Lo habéis exagerado muchísimo. Yo os he abierto las puertas de mi casa a ti y a tu hija y me lo habéis pagado de esta manera, siendo un accidente”, aseguró Marta López muy dolida.

Encarni Manfredi, por su parte, acusó a Marta López de estar molesta porque ellas habían contado “la verdad” en televisión: “La que ha tenido al perro enganchado en la boca he sido yo. Deja de hacerte la mártir, que la familia que ha sufrido es la mía, no la tuya”, dijo la madre de Patricia Ledesma.

En aquella discusión en el plató de ‘A tu lado’ en 2006, Encarni Manfredi acusó de Marta López de no haberse preocupado lo suficiente por ella tras el accidente: “Te tendría que dar vergüenza, que tu perro me ha mordido y tu no me has llamado ni has ido a verme”, aseguró.