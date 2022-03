Jorge Javier Vázquez y Gema López protagonizaban este lunes un momento de tensión en el plató de ‘Sálvame’ y el motivo no era otro que Hacienda y las deudas. La colaboradora hizo un comentario sobre Kiko Matamoros y el presentador no tardó ni un segundo en pararle los pies.

El motivo por el que el presentador y la colaboradora chocaron en el año 2019 no fue otro que Chelo García-Cortés. Ella estaba participando en ‘Supervivientes’ y, al enterarse de que su mujer, Marta, no iba a viajar a Honduras, se negó a recibir cualquier otra visita.

Jorge Javier Vázquez, al ver la reacción de la concursante, se mostró muy enfadado con ella: “A mí, sinceramente, no me gusta esta Chelo. Esas exigencias. Conoce lo que es un programa y ese punto que tiene de soberbia… No todos son iguales”, dijo el presentador.

Fue entonces cuando Gema López dio su opinión al respecto: “Yo no estoy de acuerdo. Todos van por el mismo premio y todos pasan hambre y se enfrentan a mosquito”, dijo ella. “Es que me parece como para darme cabezazos. Es un programa y el director decide quién va y quién, no”, respondió el presentador.

Gema López no estaba nada de acuerdo con la opinión del presentador y no dudó en rebatirle: “Y el concursante tiene derecho a quejarse si está pasando hambre y ve algo. Las quejas son parte del concurso”. En ese momento, el presentador de ‘Sálvame’ empezó a darse cabezazos con una parte del decorado del plató y soltó una frase que dolió en el alma a su compañera.

“Me niego. Como compañera, te tengo respeto. Pero, ahora mismo, no te tengo ninguno”, dijo el presentador. Un comentario que hizo que Gema López tuviera una reacción inesperada: “Entonces, me levanto y me voy, si no me tienes respeto”, dijo ella.