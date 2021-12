Honinse Fernández se ganó a todo el público de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ durante su paso como pretendienta de Toño González y Oliver Reaza gracias a su espontaneidad y, por ello, no fue una sorpresa que el programa del amor tomara la decisión de darle el trono.

Al enterarse, la que había sido pretendienta de Toño González no pudo contener las lágrimas y se mostró muy agradecida con el programa. Además, no dudó en mandar un mensaje a sus futuros pretendientes: “Espero que vengan de corazón, con ilusión y todas las ganas del mundo”, dijo la recién estrenada tronista del programa del amor.

Aunque ella pedía “ilusión” y “ganas” a los pretendientes, la que no se encontraba receptiva era ella y fue por ese motivo por lo que decidió marcharse del programa en el mes de diciembre de 2010, tan solo dos meses después de ocupar el trono.

No sentía atracción por ninguno de sus chicos, estaba desmotivada y hasta los asesores y ganchos del programa llegaron a llamarle la atención por su falta de interés: “Transmites desgana y tratas mal a tus pretendientes” , le dijo en una ocasión Virginia Llanos.

La de Ciudad Real habló de su complicada circunstancia familiar, de cómo era la relación con su madre, de lo distanciada que estaba de sus hermanos y no pudo controlar las lágrimas al asegurar que necesitaba a alguien en quien apoyarse: “Quiero encontrar a una pareja que llene ese vacío que siento cuando llego a mi casa”, confesó.

Honinse no pudo evitar sentirse liberada al hablar de cuál era el motivo de su bloqueo y, después de abrirse en canal, aseguró que la mejor opción que podía tomar era marcharse del trono, ya que no se encontraba en su mejor momento y no estaba receptiva.