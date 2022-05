Asraf Beno no ha sido su único amor: ponemos cara al primer novio que tuvo Isa Pantoja

El joven demostró que estaba dispuesto a no callarse nada y dio todos los detalles: desde cómo se habían conocido, hasta la relación que él mismo había tenido con Isabel Pantoja. “Yo fue su primer novio. Empezamos en abril y terminamos en septiembre de 2012”, explicó el entrevistado en ‘Viernes Deluxe’.

“La madre se negó desde el primer momento a que estuviera conmigo. El hermano y la gente de su entorno decían que era un niño de mala reputación y que hacía cosas malas”, aseguraba el ex de Isa Pantoja, que negaba ser nada de lo que se decía de él.

“Ella me presentó a su madre, tuve un encuentro con ella, fue en casa de Kiko Rivera y la niña me presentó como si fuera su novio de toda la vida. A Isabel Pantoja no le gusté. Se quedó sin palabras (..) La niña estaba muy ilusionada conmigo porque era el primero”, declaró.