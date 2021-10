Kiko se sinceró por completo y le explicó cómo se encontraba: “Ahora mismo este trabajo no me produce felicidad y para eso hay que tomar soluciones y medidas (…) tengo que parar para que todo se solucione y poner orden en mi mente porque ahora es un caos”, confesó.

El colaborador aseguró en diciembre de 2012 que había meditado esa decisión con su familia y que contaba con el apoyo de todos: “Antes venía al programa cuatro horas y me iba a mi casa, tenía una vida. Ahora, mi vida es ‘Sálvame’. Me llevo el trabajo a casa, los deberes”, aseguró.

“Me cuesta mucho venir a trabajar, ahora mismo lo estoy pasando muy mal y creo que eso tiene solución”, declaró el colaborador en el programa de Jorge Javier Vázquez. “Mi familia me ha dicho que nunca me había visto tan triste. Cuando lloras y no sabes por qué estás llorando…” , dijo Kiko Hernández antes de marcharse.

“Estoy orgulloso de haber parado, porque creo que me he salvado (…) Hubo un momento que peté, me rompí. Fue un mes muy duro (…) Sabía que era gordo y que, o ponía solución o me podía pasar algo”, declaró en su vuelta a Telecinco.