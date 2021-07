Con los que no congenió tanto fue con Juanito Oiarzabal y Elizabeth Thompson, con los que protagonizó dos de los encontronazos más fuertes de la edición. Con el primero se enzarzó en una discusión a causa del fuego y con la segunda, por la forma de ser de la modelo.

En una tarde de charla con Rebecca Loos, Sofía Cristo aseguró en Honduras que Nilo Manrique no era su “tipo de hombre”, pero que había algo de él que le llamaba “un montón la atención”. El ex de Isabel Gemio era muy importante para ella en Honduras y se notaba

“Creo que no me enrollaría con él, pero tiene algo especial, tiene su morbo”, dijo en aquella conversación con la supuesta amante de David Beckham. No ocurrió nada entre ellos, pero sí que había atracción y un sentimiento de cariño enorme.