María Aguilar no lo está pasando nada bien en ‘La isla de las tentaciones’ y ya se ha derrumbado varias veces por lo mucho que echa de menos a su pareja, David Vaquero, del que asegura estar perdidamente enamorada.

Ella no entraba a ciegas, ya que tenía muy claro a quien quería conquistar. Hacía meses que había tenido algo con Álvaro Boix, de ‘La isla de las tentaciones’, y no dudó en entrar al espacio de Cuatro para retomar la historia.

Entró de sorpresa en una cita, cuando menos se lo esperaba el ex de Rosario Matew, le tapó los ojos y le dejó con la boca abierta: “No me lo puedo creer, estás temblando”, dijo él, nada más verla. “Es que estoy nerviosa por verte” , aclaró ella.

Llevaban mucho tiempo sin verse, por lo que el saludo fue de lo más efusivo. Estaban encantados de verse y no dudaron en aprovechar la cita para intercambiar impresiones y hacer balance de la semana que habían estado juntos tiempo atrás.

Fue una cita en la que no faltó la química y en la que se notaba que los dos querían seguir conociéndose. Ella le dijo que no había ido al programa solo para cenar con él, ya que estaba dispuesta a conocerlo y tener alguna cita más.

Él no lo dudó ni un momento y, tras aceptarla como pretendienta, no dudó en hacerle una proposición: “¿En serio que has venido aquí solo para darme un beso en la mejilla?”, preguntó él, a lo que ella respondió con el que fue su primer beso delante de cámaras con un chico.