El debut de Dani G. como pretendiente en ‘MyHyV’

A su tronista le pareció “monísimo”, de hecho pensó que era uno de los más guapos que tenía en su bando. Por ello, no dudó ni un momento en darle la oportunidad de que se convirtiera en su pretendiente. Hay que decir que Cristina no fue le única que le echó el ojo, ya que, desde la retaguardia, el Maestro Joao no dudaba en decir lo mucho que le había gustado el chico.

Un paso tormentoso que terminó en expulsión

Aunque había decidido darle una segunda oportunidad tras su abandono, la tronista quiso que su pretendiente se sincerase con ella en su cita más tensa. Le preguntó que qué sentía por ella y él respondió tajante: “Me gustas, no estoy enamorado de ti, pero me gustas”.

Fue en ese momento cuando la tronista sacó un móvil en el que había unas imágenes de Dani G. hablando con una chica en una discoteca. Un vídeo que hizo desconfiar a Cristina y que le hizo tomar una drástica decisión: “Me han llegado pruebas y eso aumenta mi desconfianza. No me fío de ti”, dijo ella.

El pretendiente, que no sabía cómo explicar que no había tenido nada con la chica del vídeo, intento salvarse de la expulsión como pudo: “Es una amiga mía y de los que trabajan conmigo”, dijo él. Sin embargo, las explicaciones no le sirvieron de nada a ella y fue muy dura a la hora de elegir: “”Que me olvides y vayas a reírte de otra, de mí no te ríes”, dijo.