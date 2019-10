Nagore destapó que los colaboradores de 'Sálvame' tenían miedo a Mila Ximénez en 2016

Mila Ximénez es un auténtico torbellino televisivo y del tipo de personas que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir las cosas. Pero su carácter no siempre ha sido del agrado de todos. Sin ir más lejos, en 2016, mientras participaba en ‘Supervivientes’, Nagore Robles destapó que algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’ temían a la colaboradora y se armó una TAN gorda que hasta tuvo que intervenir Conchita con su ‘PoliDeluxe’. ¡Lo recordamos!

El origen de la polémica

Conchita, a la caza de la mentira

La noticia fue un auténtico bombazo y ‘Sálvame’ habló de ella durante tres semanas y media. El mensaje que había recibido Nagore decía: “Qué grande eres tía, por fin alguien le dice lo que no nos atrevemos nadie (…) No se puede hablar con ella, te come y si está tranquila, ya están los otros para encenderla”. Conocido el contenido, ya solo quedaba saber quién había sido el autor y el programa de Jorge Javier Vázquez se encargó de iniciar la búsqueda.

Los colaboradores que temían a Mila

El cara a cara de Mila y Nagore

Nagore habló de los mensajes que había recibido por parte de algunas colaboradoras de ‘Sálvame’ y Mila se quedó alucinada. “Ejerces un bloqueo en ellas que no permite la conversación”, sentenció la asesora de ‘MyHyV’, para luego lanzarle un dardo: “Yo no soy tan cruel como tú, a mí mis compañeros de trabajo no me tienen miedo”, añadió.