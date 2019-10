Noel, ex de David Morales, se enfrentó a Jenny Ortiz en su debut como tronista en 'MyH'

La tensión entre ellas podía cortarse con un cuchillo. No había causa aparente, pero ni siquiera se atrevían a mirarse a la cara. Mientras que Jenny aseguraba que su compañera no era santo de su devoción, Noel respondía muy tajante: “A mí no me cae mal, directamente no cae”, dijo. Es cierto que pudieron llevarlo bien durante los primeros minutos del programa y manejaron la situación de una forma muy cordial, pero según avanzaba el programa, la cosa se iba calentando.