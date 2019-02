Amal también dijo adiós a ‘MyH’ hace nueve años: los motivos por los que Óliver la echó

Con la espontaneidad que le caracterizaba y sus constantes ‘empanadas mentales’, Amal consiguió conquistar a la audiencia de ‘MYHYV’ desde el primer día que pisó el plató en 2010… Aunque lo cierto es que no logró lo mismo con su tronista, Óliver, al que no le tembló el pulso a la hora de mandarla para su casa.

Habían estado conociéndose durante tres meses, pero la química entre ellos no terminaba de fluir. A ella no le gustaban las bromas de su tronista y él aseguraba que la relación estaba "atascada" porque no había comunicación entre ellos: “No tiene sentido lo que me dice, en el momento que me lo dice”, decía Óliver.