Oriana fue expulsada de 'MyH' por primera vez en 2012: "No sé de qué hablar con ella"

A Oriana Marzoli no le sonrió la suerte en su primera vez como pretendienta en ‘MyHyV’. Aunque llegó con mucha ilusión de enamorar a Sergio Clar en 2012, el tronista prefirió expulsarla después de una cita reveladora en la que no tuvieron mucha química.

Oriana y Sergio Clar, su primera toma de contacto

Desde que puso un pie en el plató de ‘MyHyV’ el 13 de abril de 2012, Oriana Marzoli enamoró a toda la audiencia del dating show de Mediaset con su autenticidad y su carisma, aunque no tuvo la misma suerte con su tronista, que veía en ella a una chica demasiado “niña”.

En su primer encuentro, el tronista y la pretendienta no tuvieron mucha química; hablaron de gimnasios y hasta se gastaron alguna que otra broma, pero entre ellos no había conversaciones que fueran profundas. De hecho, tras la cita, Clar aseguró que no había sentido mucha atracción hacia ella, porque era “demasiado pequeñita”.