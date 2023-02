Sin embargo, pocos recuerdan que antes de tocar la riqueza con los dedos, la ex gran hermana estuvo a punto de perderlo todo. Tuvo una brutal crisis económica en el año 2013 y contó todos los detalles en ‘Sálvame’, donde la vimos llorar a mares.

Nuria Yáñez, la concursante más dulce de la historia ‘Gran Hermano’, vivió su peor momento hace justo una década, cuando estuvo a punto de perder su casa por un negocio que le iba mal. Había montado una tienda de ropa, pero los números no le daban y tuvo que echar el cierre.

Solo se le acumulaban cartas de Hacienda y las deudas que tenía alcanzaban los 12.000 euros. Estaba destrozada y no pudo evitar romperse ante las cámaras del programa de las tardes de Telecinco: “He dejado de pagar mi hipoteca, no puedo más”, declaró.

Por todos es sabido que Kiko Hernández no tuvo muy buena relación con Fresita en el pasado y, tras ver las imágenes de su peor momento, el colaborador reaccionó en tono irónico: “Me he quedado impactado y no puedo hablar”, dijo.