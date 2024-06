Pocos meses después de salir de la casa de Guadalix de la Sierra, Sofía Suescun quiso olvidar a Suso Álvarez y se sentó en el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ . Como no podía ser de otra manera, su madre se convirtió en su fiel escudera.

Maite Galdeano acudía cada mañana a apoyar a su hija y, uno de los días, Emma García le propuso ocupar la silla más deseada del programa. Eso sí, no iba a ser una tronista como tal, sino que iba a tener que pasar un período de prueba.

Como toda tronista, aunque ella fuera en prácticas, tuvo sus pretendientes y se mostró muy exigente con ellos. Cada vez que aparecía uno, le preguntaba si tenía trabajo y chalet con piscina, algo que a muchos no les gustó.

Uno de los que se hartó de esas preguntas fue Rey, un pretendiente que amaba los bailes latinos. Sacaba a bailar cada mañana a Maite Galdeano, pero su movimiento de caderas no le fue suficiente a la madre de Sofía Suescun.

“¿Qué me vas a aportar tú en la vida?”, le preguntó la Elegida de Dios a su pretendiente. Él, muy enfadado, no tardó en plantarle cara y la tachó de “materialista”: “Es una persona que no comparte los mismos valores que tengo yo”, dijo el chico de 33 años antes de marcharse.