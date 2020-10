Andrea Gasca duró una cita en 'MyHyV': "Me ha parecido una chica muy rara"

La participante de 'La isla de las tentaciones' fue pretendienta en 2017

Su tronista aseguró que su primera cita había sido "superaburrida"

Andrea Gasca está en su mejor momento en ‘La isla de las tentaciones’ y parece que su relación con Cristian se va cociendo a fuego lento. La química entre ellos es cada vez más evidente y hasta se han dado ya su primer beso en el Edén de Sandra Barneda.

La que conociera a Ismael en 'First dates' ha demostrado que es una tentación VIP, algo muy diferente a lo que ocurrió hace tres años, cuando bajó las escaleras de ‘MyHyV’ con el objetivo de enamorar a Iván Sánchez y se fue por la puerta de atrás después de una “mala” cita.

Andrea tuvo una cita "superaburrida" en 'MyHyV'

A Andrea Gasca no siempre se le ha dado bien el arte de la conquista y, antes de ser toda una tentación VIP en el paraíso más famoso de Telecinco, tuvo una mala experiencia televisiva. En el año 2017 se estrenó como pretendienta en ‘MyHyV’ y su tronista no quiso darle más de una cita.

A diferencia de la química que tiene ahora con el novio de Melodie, con Iván Sánchez la cosa no terminó de cuajar. Ambos tuvieron una primera cita de lo más tensa, que estuvo cargada de reproches, de dardos y en la que la conversación no fluía: “Esta cita, de momento, no me está gustando”, dijo muy sincero el tronista.

Reinaron los silencios en su primer encuentro y, en alguna ocasión, llegaron a escucharte frases como “No me gustan tus bromas” o “no sé qué más decirte”. La cosa parecía no levantar cabeza, pero Andrea Gasca se mostraba optimista y no perdía la esperanza: “Si me sigues conociendo, te vas a acabar enamorando de mí”, afirmó muy segura.

La cita me ha parecido superaburrida y ella me ha parecido muy rara

Pero aquella frase cargada de optimismo no sirvió de mucho, ya que Iván Sánchez fue muy claro tras su primer encuentro con ella: “La cita me ha parecido superaburrida y ella me ha parecido muy rara”, confesó el tronista. “No veo mucho futuro aquí”, remató.

Decidió abandonar 'MyHyV' tras varios zascas de su tronista

Una vez en plató, el orgullo se apoderó de Andrea Gasca y, antes de que su tronista decidiera expulsarla de ‘MyHyV’, fue ella la que se armó de valor y dijo que no había visto “feeling” con el joven: “Le noté muy frío conmigo, con una barrera (…) como pareja no le veo”, afirmó poco antes de levantarse de su silla.