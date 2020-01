Andrea fue pretendienta de 'MyHyV' mientras estaba conociendo a Ismael

A diferencia de ‘La isla de las tentaciones’, donde ha sido llegar y besar el santo (o a Óscar), en ‘MyHyV’ Andrea no corrió tanta suerte. Fue bajar las escaleras del plató del ‘dating show’ y ya tuvo que sentarse en la famosa ‘silla caliente’. Ella tenía claro que Iván Sánchez era su prototipo, porque tenía “un punto chulito y buen fondo”, pero él no lo tenía tanto. Al tronista no le había gustado a simple vista y por eso decidió ponerla en duda.

En las semanas que Andrea estuvo en el programa solo les dio tiempo a tener una cita con Iván Sánchez y estuvo cargadita de tensión. Se notaba que no tenían química, la conversación no fluía y, aunque Iván le confesó que la primera cita no le estaba gustando, ella estaba convencida de que no tenía “rival” y de que el tronista iba a terminar enamorándose de ella.