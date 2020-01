Ismael se sinceró con Andrea en su primera cita en 'First dates': "Entré en depresión"

La pareja de 'La isla de las tentaciones' se conoció en el programa de Cuatro en 2017

Andrea e Ismael no atraviesan el mejor momento de su noviazgo, ya que ambos podrían estar cada vez más cerca de morder la manzana en ‘La isla de las tentaciones’. De ser así, la pareja pondría en peligro una relación que nació de una cita en el programa ‘First dates’ hace más de dos años y que parecía a prueba bombas. ¡Recordamos cómo empezó todo!

Los dos iban con las ideas muy claras

Ella tenía 22 años y él 21 cuando decidieron atravesar la puerta del restaurante más famoso de Cuatro. Fue en el verano de 2017 y los dos tenían muy claro lo que estaban buscando. Andrea era una mujer muy preocupada por el aspecto físico, siempre intentaba ir “con tacones” y “a la moda” y por eso soñaba con que su chico también cuidara su aspecto: quería que su cita fuera “al gimnasio” pero que no fuera “chulito”.

Ismael tampoco pensaba muy diferente a Andrea. Explicó que su sueño era “llegar a ser modelo fitness”, aclaró que no le gustaban los besos en la primera cita, que había tenido dos relaciones serias y que valoraba mucho que su cita le entrara “por los ojos”. “Si no me entra, no despierta mi interés”, declaró.

El duro episodio en la vida de Ismael

Pero parece que Andrea si le entró por los ojos a Ismael y no dudó en decirlo desde el primer momento. Entre ellos había sonrisas cómplices, aunque había algo del típico nerviosismo de una primera cita. Él fue el encargado de romper el hielo y lo hizo contando uno de los episodios más complicados de su vida.

El ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ explicó que dejó los estudios cuando le diagnosticaron que tenía diabetes. “Entré en depresión, era muy joven y no sabía qué me venía encima (…) Por desconocer la enfermedad me lo tomé a la tremenda”, aseguró.

Lo que a Ismael no le gustó de Andrea

La química era más que evidente entre ellos y ambos no tardaron en abrirse y compartir sus intereses. Tenían en común su afición por el deporte y a los dos les encantaba bailar salsa y bachata. Ella aseguraba que era el “alma de la fiesta” en su grupo de amigas y le contó algo a Ismael que a él no le gustó nada.

Al parecer, la ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ no había “dormido mucho” la noche de antes de ‘First dates’ porque se había ido de fiesta. “He dormido en el tren”, aseguró. Unas declaraciones que a Ismael no le gustaron mucho: “Si yo llego a quedar con ella fuera del programa y me dice que no ha dormido porque viene de fiesta, me voy a mi casa”, aseguró en sus totales.

Bachata y una segunda cita

A pesar de ese pequeño ‘choque’, los dos decidieron ponerle el broche de oro a la cita bailando bachata y decidieron pagar la cuenta a medias. Habían tenido un muy buen encuentro y por eso no era de extrañar que decidieran marcharse juntos de ‘First dates’. Ella no dudó en decirle un sí rotundo, mientras que él vaciló un poco diciendo que no tendría una segunda cita… ¡Porque tendría “muchas citas”!