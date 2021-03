Marta Granero fue pretendienta de Diego en ‘MyHyV’

Después de su controvertido paso por el trono de Lukas Ablático, Marta Granero volvió al programa del amor para intentar conquistar a Diego Pérez en 2016 y su primer día no fue nada fácil. La pretendienta tuvo que sortear varias críticas hacia su pasado, aunque eso no influyó al ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’, que decidió darle una oportunidad.

Marta Granero estuvo varias semanas en el programa, hasta que decidió que quería dejar de conocer a Diego: “Eres muy buen chico y lo he intentado de verdad, pero no me transmites lo que yo necesito”, dijo la pretendienta: “En casa no pienso en ti”, dijo antes de abandonar el plató de ‘MyHyV’.