Ahora desde la isla llegan más imágenes en exclusiva. Diego explicó después de la hoguera sus razones para mandar una convocatoria a Lola para verse: "He visto a Lola arrepentida, queriendo hablar conmigo, pasándolo mal. Aunque suene contradictorio me gusta verla así porque eso quiere decir que piensa en mí. Así que he pedido una hoguera de confrontación para poder verla, hablar y esperemos que solucionemos esto. Intuyo que va a acudir porque es ella la que está desesperada diciendo que quiere hablar conmigo. Así que por no verla sufrir la he pedido, he cumplido su deseo y hablaremos.